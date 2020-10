A la mi-temps de la rencontre de Ligue des champions entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid, une conversation plutôt étonnante entre Karim Benzema et Ferland Mendy a été captée par la réalisation.

Dans cette vidéo, publiée par RMC, on peut entendre Karim Benzema souffler quelques mots à Ferland Mendy, autre français du Real Madrid. Avant d'entamer la seconde période, et alors que le Real est mené 1-0, Benzema s'adresse à Mendy en chuchotant, dans le couloir menant au terrain.

"Frère, joue pas avec lui. Il fait n'importe quoi, il joue contre nous". L'échange entre les deux hommes devient ensuite inaudible. Si aucun nom n'est cité, il semblerait que le joueur visé soit Vinicius Jr, peu en réussite hier soir, et remplacé par Eden Hazard à la 70e minute.

L'histoire paraît anecdotique, mais elle pourrait tout de même révéler quelques tensions au sein du Real Madrid, qui totalise un maigre bilan d'un point sur six en Ligue des champions, avant une double confrontation face à l'Inter Milan.

🎙💬 Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

