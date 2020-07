Le coach français répond aux polémiques qui entourent son Real.

Zinedine Zidane pense que le Real Madrid mérite un peu plus de respect. Selon l'entraîneur français du Real, on suggère beaucoup trop que son équipe gagne parce que l'arbitre et le VAR sont intervenus. Dimanche, le Real est venu s'imposer 0-1 à l'Athletic Bilbao. Pour la 3e fois depuis la reprise de La Liga le 14 juin, le Real Madrid s'est imposé grâce à un penalty de Sergio Ramos, un penalty accordé sur les conseils du VAR.

Selon Zidane, ce n'est pas un hasard si le Real a gagné sept matchs d'affilée depuis la reprise de la saison et est désormais le grand favori pour le titre. "On joue vraiment bien. Que nous gagnions, c'est tout à notre mérite. Aussi parce que les joueurs travaillent très dur pour cela. Normalement, je n'ai pas envie de discuter de ce genre de choses, mais je pense qu'il est absurde de suggérer que nous gagnons toujours grâce à l'arbitre".

"Notre force est dans notre défense en ce moment", dit Zidane. "Nous ne donnons pratiquement aucune occasion et cela donne beaucoup de confiance. Si nous perdons le ballon, tout le monde défend, c'est pourquoi nous sommes très difficiles à battre. À l'avant, il se peut que nous manquions un peu de créativité en ce moment. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine".

Thibaut Courtois, le dernier rempart du Real, a aligné une 4e rencontre consécutive sans devoir se retourner et une 17e "clean sheet" en 31 matchs de Liga.

