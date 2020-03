L'UEFA (Union européenne de football) va organiser une vidéoconférence mardi concernant les conséquences du coronavirus sur les compétitions de football en Europe, y compris l'Euro 2020, a indiqué l'instance jeudi.

"A la lumière des développements sur la propagation du Covid-19 en Europe et l'évolution de l'analyse de l'Organisation mondiale de la santé, l'UEFA a invité aujourd'hui les représentants de ses 55 associations membres, les dirigeants de l'Association européenne des clubs et des représentants de la FIFPro à participer à une videoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l'épidémie. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l'Euro 2020", indique l'UEFA.

L'Euro 2020 doit se dérouler dans douze villes européennes du 12 juin au 12 juillet.

