La carton de l'Italie face au Liechtenstein

L'Italie a aligné un deuxième succès consécutif en qualifications pour l'Euro 2020 de football mardi à Parme contre le Liechtenstein (6-0). Les Transalpins prennent la tête du groupe J devant la Grèce et la Bosnie (4 points), qui ont partagé l'enjeu (2-2). Dans le groupe D, la Suisse, qui menait 3-0 face au Danemark, a essuyé une remontada dans les dernières minutes de jeu (3-3).

Roberto Mancini est resté fidèle à son 4-3-3 mais a changé sept joueurs par rapport au match contre la Finlande (2-0). En attaque, seul Moise Kean a conservé son poste. La première occasion est arrivée du pied de Fabio Quagliarella, qui a donné un léger souci à Benjamin Buchel (4e). L'Italie est restée à l'attaque et le Liechtenstein s'est défendu avec ordre jusqu'à ce que sur un centre de Leonardo Spinazzola, Stefano Sensi a placé un coup de tête victorieux (17e, 1-0). Sur une action personnelle, Marco Verratti a doublé la marque (32e, 2-0) avant de voir un de ses tirs être dévié du bras par Nicolas Hasler dans le rectangle. Quagliarella en a profité pour devenir le plus vieux buteur de l'équipe d'Italie à 36 ans et 54 jours (35e, 3-0). L'attaquant de la Sampdoria a remis le couvert des onze mètres suite à une faute de Daniel Kaufmann, qui a reçu une carte rouge directe (45e+3, 4-0).

Face à un opposant fort modeste, l'Italie a continué à jouer devant le but adverse. Sur un centre de Spinazzola rabattu par Quagliarella, Kean n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond (60e, 5-0). A peine monté au jeu à la place de Quagliarella (72e), Leonardo Pavoletti y est allé d'un tap-in gagnant (76e, 6-0).

A Zenica, Edin Visca (10e, 1-0) et Miralem Pjanic (15e, 2-0) pensaient avoir mis la Bosnie à l'aise face à la Grèce. Mais Konstantinos Fortounis (64e, 2-1)a réduit l'écart et l'exclusion de Pjanic (65e) a facilité la tâche des Grecs. Dimitrios Kolovos en a profité pour arracher un point (85e, 2-2).

Plus tôt dans la journée, la Finlande s'est imposée 0-2 en Arménie grâce à des buts de Fredrik Jensen (14e)et Pyry Soiri (78e). Les Nordiques (3 points) devancent l'Arménie et le Liechtentein (0).

La remontada du Danemark

Dans le groupe D, la Suisse n'a pas justifié son titre de favori face au Danemark (3-3). Pourtant, la Nati a mené 3-0 grâce à Remo Freuler (19e, 1-0), Granit Xhaka (66e, 2-0) et Breel Embolo (76e, 3-0). Mais Mathias Jorgensen (84e, 3-1), Christian Gytkjaer (88e, 3-2) et Henrik Dalsgaard (90e+3, 3-3) l'ont pliée.

Du coup, l'Irlande prend la tête du classement avec 6 points après sa victoire à l'Aviva Stadium de Dublin face à la Géorgie (1-0). Conor Hourihane a inscrit l'unique but de la rencontre (36e, 1-0). Le Danemark (1 point) est troisième. Gibraltar, qui a perdu son premier match contre l'Irlande (0-1), disputait une rencontre amicale contre l'Estonie (défaite 0-1).