La possibilité de voir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN), prévue au Cameroun, être reportée grandit. "Il n'y a presque aucune chance que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se tienne en janvier prochain", a même déclaré une source proche du dossier citée par RMC jeudi.

La CAN doit se jouer du 9 janvier au 6 février. La Confédération africaine de football (CAF) se penche sur un report d'un an ou un an et demi, ce qui amènerait l'événement à se disputer durant l'été 2022, quelques mois avant le Mondial au Qatar, pour bénéficier d'une meilleure visibilité médiatique. "Mais nous devons très bien étudier cette idée afin de ne pas déstabiliser les équipes africaines participant à la Coupe du Monde", a suggéré un dirigeant de la CAF sous couvert d'anonymat dont les propos sont repris par le site spécialisé du sport francophone Francs Jeux.

Seules les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 ont pu être disputées avant le début de la crise sanitaire.

