Eden Hazard pourrait faire ses débuts sous le maillot du Real Madrid plus rapidement prévu. Le Diable Rouge, arrivé cet été dans la capitale espagnole, s'était blessé à la cuisse vendredi à la veille du premier match de la saison des siens au Celta Vigo. Mardi, le journal madrilène Marca a annoncé que la blessure du Belge évoluait positivement et rapidement. Eden Hazard pourrait disputer le match à Villarreal le 1er septembre dans le cadre de la 3e journée de Liga.

Le Brainois de 28 ans s'était blessé à la cuisse vendredi lors du dernier entraînement avant l'entame de la saison 2019-2020 de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane. L'absence d'Eden Hazard n'avait pas empêché le Real de l'emporter 1-3 au Celta Vigo.

Annoncé sur la touche pour quelques semaines par Marca alors que le journal AS évoquait une absence de trois à quatre semaines, le nouveau N.7 du Real pourrait bien revenir d'ici une dizaine de jours. Si c'est presque inéluctable de le voir manquer la première à Bernabeu contre Valladolid le 24 août, il apparaît de plus en plus probable qu'il puisse faire son retour pour le déplacement à Villarreal.

Ce retour est également une bonne chose pour les Diables Rouges, qui se déplaceront à Saint-Marin (06/09) et en Écosse (09/09) lors de la prochaine trêve internationale.

Après sept saisons à Chelsea, Eden Hazard est arrivé en juin au Real Madrid où il a signé un contrat de cinq saisons.