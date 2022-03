Conséquence de l'élimination de La Gantoise en 8e de finale de la Conference League jeudi, la Belgique n'aura plus de qualifié direct pour la phase de poules de la Ligue des Champions à partir de la saison 2023-2024. Eliminés jeudi par le PAOK Salonique, les Buffalos étaient les derniers représentants belges sur la scène européenne cette saison.

Après quelques années de vaches maigres, la Belgique s'est retrouvée en dehors du top 10 au ranking UEFA. La Belgique est 13e avec 30.600 points, derrière l'Ukraine (12e avec 31.800 points) et la Serbie (11e, 33.375 points), deux pays qui n'ont plus non plus de représentant en Coupe d'Europe.

La 11e place pourrait encore être directement qualificative pour la C1 à condition que le champoion d'Europe se qualifie pour la Ligue des Champions via sa compétition domestique. Avant la soirée de jeudi, la Belgique avait encore uje chance de se hisser à cette 11e place, mais il aurait pour cela fallu que La Gantoise se qualifie pour la finale de la Conference League en gagnant tous ses matches. Les deux derniers clubs serbes en lice, le Partizan Belgrade (Conference League) et l'Etoie Rouge Belgrade (Europa League) ont été éliminés jeudi.

