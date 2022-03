C'était sa deuxième apparition sous le maillot des Samouraïs bleus.

Monté au jeu à la 84e minute pour le Japon, l'Unioniste Kaoru Mitoma a inscrit un doublé décisif contre l'Australie (0-2), jeudi à Sydney lors de la 9e et avant-dernière journée du 3e tour qualificatif de la zone Asie pour la Coupe du monde 2022. Cette victoire permet aux "Samurai Blue" de se qualifier pour le rendez-vous qatari. La défaite australienne est également synonyme de qualification pour l'Arabie saoudite.

C'était la 2e apparition en équipe nationale pour Mitoma, prêté par Brighton à l'Union cette saison. Son entrée aura donc été décisive pour le Japon, qui disputera sa 7e Coupe du monde de rang. Le Genkois Junya Ito a aussi joué toute la rencontre pour le Japon.

Côté australien, le Courtraisien Trent Sainsbury a disputé les 90 minutes dans l'axe de la défense alors que James Jeggo, milieu de la KAS Eupen, est monté à la mi-temps. Au classement du groupe B, le Japon (21 points) et l'Arabie saoudite (19 pts), qui défie la Chine dans le courant de la journée, sont qualifiés pour le Mondial car l'Australie, 3e avec 15 points, ne peut plus les rattraper.

Les Socceroos devront écarter le 3e du groupe A s'ils veulent être le représentant asiatique lors du barrage intercontinental contre le cinquième de la zone sud-américaine. Le sort du groupe A est déjà scellé avec les deux premières places de l'Iran et la Corée du Sud.

