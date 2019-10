L'Union belge de football a prévu de l'animation autour et dans le stade Roi Baudouin pour la venue de Saint-Marin en qualifications pour l'Euro 2020 jeudi (20h45). Sauf résultat surprise, les Diables Rouges, avec une victoire, peuvent entériner leur qualification pour un quatrième tournoi majeur de suite et un sixième championnat d'Europe.

Pierre Cornez, le porte-parole de l'Union belge, a confirmé mardi à Tubize que 34.000 tickets avaient trouvé acquéreurs alors que la fédération souhaite pouvoir accueillir 38.000 spectateurs.

"Des prestations de quatre DJ - DJ Maarten & Dorothee de Q-Music, Lester Williams, Christophe Lenain et le duo 2cheDeejays - sont prévues avant et après le match et l'équipe nationale sera accompagnée pendant la rencontre par une grande fanfare et un flash mob dans le stade", précise-t-on à l'Union belge.

Le Village des supporters reste basé au stade Roi Baudouin. "Une cabine photo sera mise à la disposition des supporters pour qu'ils puissent avoir un souvenir du match", a notamment expliqué Manu Leroy, directeur Marketing et Communication de l'Union Belge.