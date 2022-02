L'initiative concerne les finales de la Ligue des Champions, de l'Europa League, de la Conference League et de la Ligue des Champions féminine.

L'UEFA va offrir un total de 30.000 tickets gratuits aux supporters des équipes finalistes de ses compétitions interclubs "afin de les récompenser pour le soutien qu'ils ont apporté au football européen durant la crise du Covid-19". La Confédération européenne l'a annoncé lundi dans un communiqué.

L'initiative concerne les finales de la Ligue des Champions (10.000 billets gratuits, 5.000 par club), de l'Europa League (8.000 billets gratuits, 4.000 par clubs), de la Conference League (6.000 billets gratuits, 3.000 par club) et de la Ligue des Champions féminine (6.000 billets gratuits, 3.000 par club). L'UEFA précise qu'un club finaliste pourra utiliser ces billets "pour récompenser ses supporters les plus fidèles" et que ces billets "ne pourront donc pas être offerts aux sponsors, aux partenaires ni aux officiels du club."

L'instance a également décidé de geler le niveau des catégories de prix 4 (70 euros) et 3 (180 euros) pour les trois prochaines finales de la Ligue des Champions League, en 2022, 2023 et 2024, "conformément à la tarification mise en place depuis 2020". En 2022, les finales se joueront à Saint-Pétersbourg (Ligue des Champions), Séville (Europa League), Tirana (Conference League) et Turin (Ligue des Champions féminine).

