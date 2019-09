La future 3e coupe d'Europe s'appellera "UEFA Europa Conference League", a annoncé l'Union européenne de football après la réunion de son comité exécutif mardi à Ljubljana, en Slovénie.

L'UEFA Europa Conference League sera une compétition de 32 clubs destinée aux petits pays à partir de 2021. Ce sera la troisième compétition de clubs en Europe, après la Ligue des Champions et l'Europa League. L'objectif de l'UEFA Europa Conference League est, selon l'instance, de "donner à plus de clubs dans plus de pays une chance de participer au football européen".