La comité exécutif de l'UEFA, l'union des associations européennes de football, se réunira le 23 avril prochain pour discuter du coronavirus et son impact sur le football, a confirmé mardi l'instance européenne.

L'UEFA a donné la priorité aux ligues et coupes nationales en reportant l'Euro 2020 en 2021 et a suspendu la Ligue des Champions et l'Europa League qui devraient reprendre lorsque les championnats nationaux seront terminés.

La vidéo-conférence du 23 avril doit avoir lieu après avoir consulté les 55 associations membres de l'UEFA.

