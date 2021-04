L'Union européenne de football (UEFA) étudie toujours actuellement les éventuelles mesures à prendre à l'encontre des fondateurs de la Super League, a confirmé l'UEFA dans un communiqué de presse vendredi après le Comité exécutif.

"Le Comité exécutif a été informé des derniers développements en relation avec la Super League, notamment concernant les options à la disposition de l'UEFA et les mesures qu'elle envisage de prendre". Le Comité exécutif a été informé aujourd'hui des derniers développements de la Super League, y compris des options possibles de l'UEFA et des mesures actuellement envisagées", indique le communiqué.

Dans la nuit de dimanche à lundi, douze grands clubs européens (AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelone, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham) ont annoncé leur intention de créer une Super League, compétition fermée concurrente directe de l'actuelle Ligue des champions. Un peu moins de 48 heures après l'annonce des plans, les clubs anglais - sous la pression du gouvernement de Londres et de leurs propres supporters - se sont retirés du projet, imités ensuite par l'AC Milan, l'Inter et l'Atletico Madrid.

Avec le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, il ne reste plus que trois clubs parmi les douze "fondateurs". Si le Real et le Barça restent à l'origine de la Super League, la Juve a déjà admis que le plan sous sa forme actuelle n'est plus possible.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a appelé mercredi à "restaurer l'unité dans le football", mais a également averti "que les clubs impliqués subiront les conséquences de leurs actions". "Nous tenons compte du fait que les clubs britanniques ont reconnu leur erreur, mais les autres clubs devront me contacter. Nous discuterons ensuite ensemble." Ceferin s'était déjà assis avec le département juridique de l'UEFA ces derniers jours pour vérifier certaines choses. Cependant, les demi-finales de la Ligue des champions ne sont pas en danger, a-t-il confirmé auparavant.

"Le Comité exécutif a été informé des derniers développements en relation avec la Super League, notamment concernant les options à la disposition de l'UEFA et les mesures qu'elle envisage de prendre". Le Comité exécutif a été informé aujourd'hui des derniers développements de la Super League, y compris des options possibles de l'UEFA et des mesures actuellement envisagées", indique le communiqué. Dans la nuit de dimanche à lundi, douze grands clubs européens (AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelone, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham) ont annoncé leur intention de créer une Super League, compétition fermée concurrente directe de l'actuelle Ligue des champions. Un peu moins de 48 heures après l'annonce des plans, les clubs anglais - sous la pression du gouvernement de Londres et de leurs propres supporters - se sont retirés du projet, imités ensuite par l'AC Milan, l'Inter et l'Atletico Madrid. Avec le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, il ne reste plus que trois clubs parmi les douze "fondateurs". Si le Real et le Barça restent à l'origine de la Super League, la Juve a déjà admis que le plan sous sa forme actuelle n'est plus possible. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a appelé mercredi à "restaurer l'unité dans le football", mais a également averti "que les clubs impliqués subiront les conséquences de leurs actions". "Nous tenons compte du fait que les clubs britanniques ont reconnu leur erreur, mais les autres clubs devront me contacter. Nous discuterons ensuite ensemble." Ceferin s'était déjà assis avec le département juridique de l'UEFA ces derniers jours pour vérifier certaines choses. Cependant, les demi-finales de la Ligue des champions ne sont pas en danger, a-t-il confirmé auparavant.