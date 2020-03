L'UEFA dément les spéculations sur un report de l'Euro 2020

L'UEFA a démenti les spéculations selon lesquelles l'Euro 2020 serait reporté à 2021 à cause du coronavirus. "Le coup d'envoi de l'Euro 2020 sera donné le 12 juin à Rome. L'UEFA est en contact avec les autorités compétentes, locales et internationales pour ce qui concerne le coronavirus et ses développements. Il n'y a pas besoin de modifier le planning prévu", a indiqué l'Union européenne de football à l'agence de presse DPA.