Après le succès de la Finalissima masculine qui opposait l'Italie à l'Argentine mercredi soir, l'UEFA et la CONMEBOL, les confédérations européenne et sud-américaine de football, ont confirmé que des Finalissima féminine, junior et futsal auraient bien lieu.

L'UEFA et la CONMEBOL ont donc annoncé, en tête d'affiche, l'organisation de la Finalissima féminine opposant les sélections gagnantes de l'Euro féminin 2022 et de la Copa America Femenina 2022. Une rencontre aura également lieu en août à Montevideo entre l'équipe de jeunes de Penarol, championne de la Copa Libertadores des moins de 20 ans en 2022, et Benfica, vainqueur de l'UEFA Youth League 2022.

Un tournoi de futsal à quatre équipes est également prévu entre le Portugal, l'Espagne, l'Argentine et le Paraguay à la Movistar Arena de Buenos Aires en septembre. "Les deux instances dirigeantes du football ont également convenu de poursuivre les échanges d'arbitres dans le cadre de différentes compétitions et de divers cours pour arbitres, au vu des excellents résultats qu''ont donné les échanges et des retours positifs des officiels y ayant participé", a ajouté l'UEFA dans un communiqué. "En outre, l'UEFA et la CONMEBOL travaillent actuellement sur la reconnaissance mutuelle des qualifications d'entraîneur dans le but que celle-ci entre en vigueur courant 2023, conformément à un calendrier et à un ensemble d'exigences convenus", a conclu l'association européenne de football.

