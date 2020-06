Après avoir divulgué mercredi les contours du calendrier de ses compétitions, le Comité Exécutif de l'UEFA s'est une nouvelle fois réuni jeudi, par visioconférence. Il a notamment modifié les règles du fair-play financier afin de tenir compte des répercussions négatives du Covid-19 sur les finances des clubs.

"Ces mesures ont été élaborées et sont unanimement soutenues par les parties prenantes présentes au sein du groupe de travail d'urgence de l'UEFA (...)", pouvait-on lire dans le communiqué. L'UEFA a précisé que les clubs auront un an supplémentaire pour faire valider leurs comptes 2020 et que les exercices 2020 et 2021 seront évalués comme s'il s'agissait d'une seule période.

Mercato jusqu'au 5 octobre?

Après avoir divulgué mercredi les contours du calendrier de ses compétitions, le Comité Exécutif de l'UEFA s'est une nouvelle fois réuni jeudi, par visioconférence. Il a notamment demandé à toutes les associations membres d'adopter le 5 octobre comme date harmonisée de la fin de la période estivale des transferts.

En effet, le délai d'inscription des joueurs pour la phase de groupe des compétitions interclubs a été fixé au 6 octobre 2020. La phase de groupes de la Ligue des Champions débutera le 20 octobre, celle de l'Europa League le 22 octobre.

Habituellement, le mercato estival se ponctue le 31 août mais la pandémie de Covid-19 ayant chamboulé l'ensemble des championnats, des ajustements étaient nécessaires.

La semaine dernière, la FIFA a modifié ses règlements sur les fenêtres de transferts pour prendre en compte la longue interruption des compétitions. La Fédération internationale a autorisé la fenêtre estivale à chevaucher exceptionnellement les fins de championnats 2019-2020 reprogrammés pendant l'été.

Cette décision permet aux clubs encore engagés dans leurs championnats respectifs pendant l'été d'enregistrer au même moment de nouveaux joueurs. Mais ces joueurs ne pourront être alignés en matches officiels que pour les rencontres de la saison 2020-2021, pas pour celles de la saison à finir.

En Belgique, la durée du mercato n'a pas encore été précisée.

