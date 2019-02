L'orFavre du Borussia Dortmund

22 mai 2018. Quelques jours seulement après avoir arraché sa qualification pour la saison prochaine en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund se lie pour deux années avec l'ancien entraîneur niçois, Lucien Favre. Après plus d'un an d'attente et des contacts déjà établis à l'été 2017, le BVB se dit prêt à entamer son renouveau avec l'arrivée du tacticien suisse : " La nomination de Lucien Favre comme entraîneur constitue une partie importante de notre nouveau départ cet été ", déclarait Michael Zorc à l'époque sur le site du club. " Il est très apprécié chez nous en raison de ses grandes qualités déjà démontrées en Bundesliga avec Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach, tout comme à Nice. "

