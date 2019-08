L'Italie est déjà folle du "géant" Lukaku

Premier match officiel sous les couleurs de l'Inter et premier but pour Romelu Lukaku. L'attaquant des Diables n'a pas perdu son temps, hier soir face à Lecce. La presse italienne est déjà élogieuse envers le nouveau numéro 9 des Interistes. Tout comme Antonio Conte, son entraîneur, et les tifosi Nerazzurri, qui en ont fait leur nouveau chouchou.

© reuters