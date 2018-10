L'Italie, ce chantier

Quand Roberto Mancini a accepté avec enthousiasme le poste de sélectionneur de l'Italie, le 14 mai, on a cru que la Squadra, absente du Mondial, entreverrait la fin du tunnel mais l'ancien attaquant n'a toujours pas réussi à inverser la tendance. Défaite contre le Portugal, qui jouait sans Cristiano Ronaldo, l'Italie n'a gagné qu'un point sur six en Coupe des Nations.

L'Italie de Mancini n'a gagné qu'un seul de ses cinq matches, contre l'Arabie saoudite. Cette année, le bilan est donc d'une victoire, trois nuls et trois revers en sept matches. "Quelqu'un peut-il expliquer au sélectionneur qu'il n'y a plus de matches amicaux, qu'il y a toujours trois points en jeu et que nous risquons d'être relégués en division deux de la Coupe des Nations", a écrit la Gazzetta dello Sport en une.

Le onze transalpin n'est qu'un chantier. Le sélectionneur n'a pas de problèmes en défense et dans le but, Gianluigi Donnarumma remplace bien Gianluigi Buffon mais la ligne médiane et l'attaque ont perdu leur cohésion. Mancini chercher un buteur. On continue à s'interroger sur le retour en grâce de Mario Balotelli, qui n'est même pas en forme.

Dans l'entrejeu, la Botte n'a plus d'Andrea Pirlo depuis belle lurette. Le sélectionneur doit faire appel à des jeunes talents qui bénéficient d'un temps de jeu réduit dans une Serie A dominée par les étrangers. Mancini a demandé aux clubs qui recèlent de jeunes talents en espoirs ou en équipe première de leur offrir plus d'occasions de jouer parmi l'élite. Aucune autre grande nation du football n'accorde aussi peu de temps de jeu à ses talents.

Pourtant, Mancini ne panique pas encore. Dimanche, il affronte la Pologne en Coupe des Nations. Il a déclaré que peu importait qu'elle descende d'un échelon dans cette épreuve, pour autant qu'elle se qualifie pour l'EURO 2020. Si c'est le cas, le contrat de Mancini sera automatiquement prolongé de deux ans.

Par Geert Foutré