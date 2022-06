L'international turc était libre de tout contrat du côté de Lille, club avec lequel il a remporté un titre de champoion de France en 2021. Il avait aussi participé à la Ligue des Champions la saison dernière. Aux Pays-Bas, il devrait finir sa carrière sur le terrain avant d'avoir un rôle dans le staff.

Le Fortuna Sittard a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant turc Burak Yilmaz, libre après la fin de son contrat à Lille. Le joueur de 36 ans a signé un contrat de cinq ans dont deux en tant que joueur.

Dans deux ans, l'attaquant a pour objectif de débuter son chemin vers une carrière d'entraîneur. "C'était quelque chose que le Fortuna Sittard pouvait m'offrir", a déclaré Yilmaz.

L'international turc (77 caps et 31 buts) jouait à Lille depuis 2020 et avait remporté le titre de champion de France avec les Dogues en 2021. Il est également passé par Antalyaspor, Besiktas, Fenerbahçe, Trabzonspor et Galatasaray en Turquie mais aussi par la Chine à Pékin.

