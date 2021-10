Il s'agit d'une forme de cancer du système lymphatique. Il subira un traitement la semaine prochaine.

L'international gallois (21 sélections) David Brooks, 24 ans, est atteint de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique. Bournemouth, le club de D2 anglaise (Championship), l'a confirmé mercredi.

"L'AFC Bournemouth peut confirmer qu'un diagnostic a révélé que le milieu de terrain David Brooks a contracté la maladie de Hodgkin", a affirmé le club via son site. "Il a quitté l'équipe nationale galloise la semaine dernière et, à la suite de tests médicaux, il a été confirmé qu'il était atteint de la maladie de Hodgkin (grade II). Par conséquent, David suivra un traitement la semaine prochaine, après un premier diagnostic positif." Brooks s'est adressé directement aux fans de Bournemouth dans un communiqué.

We can confirm that midfielder David Brooks has been diagnosed with Hodgkin Lymphoma.



We’re all behind you, Brooksy ❤️#afcb 🍒 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 13, 2021

"C'est un message très difficile à écrire pour moi. J'ai reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade II et je commencerai un traitement la semaine prochaine. Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis convaincu que je vais me rétablir complètement et que je recommencerai à jouer le plus vite possible", a écrit le milieu. "Bien que j'apprécie l'attention et l'intérêt des médias, je voudrais demander que ma vie privée soit respectée dans les mois à venir et je partagerai des mises à jour sur mes progrès lorsque je le pourrai. En attendant, merci à tous pour leurs messages de soutien. J'ai hâte de tous vous revoir et de pratiquer le sport que j'aime très bientôt", a conclu Brooks. Brooks a disputé neuf matches, dont sept de championnat, avec Bournemouth cette saison, mais a été laissé sur le banc pour son dernier match contre Sheffield United avant la pause internationale. Après 11 journées, Bournemouth est en tête de la Championship avec 25 points.

L'international gallois (21 sélections) David Brooks, 24 ans, est atteint de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique. Bournemouth, le club de D2 anglaise (Championship), l'a confirmé mercredi."L'AFC Bournemouth peut confirmer qu'un diagnostic a révélé que le milieu de terrain David Brooks a contracté la maladie de Hodgkin", a affirmé le club via son site. "Il a quitté l'équipe nationale galloise la semaine dernière et, à la suite de tests médicaux, il a été confirmé qu'il était atteint de la maladie de Hodgkin (grade II). Par conséquent, David suivra un traitement la semaine prochaine, après un premier diagnostic positif." Brooks s'est adressé directement aux fans de Bournemouth dans un communiqué."C'est un message très difficile à écrire pour moi. J'ai reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade II et je commencerai un traitement la semaine prochaine. Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis convaincu que je vais me rétablir complètement et que je recommencerai à jouer le plus vite possible", a écrit le milieu. "Bien que j'apprécie l'attention et l'intérêt des médias, je voudrais demander que ma vie privée soit respectée dans les mois à venir et je partagerai des mises à jour sur mes progrès lorsque je le pourrai. En attendant, merci à tous pour leurs messages de soutien. J'ai hâte de tous vous revoir et de pratiquer le sport que j'aime très bientôt", a conclu Brooks. Brooks a disputé neuf matches, dont sept de championnat, avec Bournemouth cette saison, mais a été laissé sur le banc pour son dernier match contre Sheffield United avant la pause internationale. Après 11 journées, Bournemouth est en tête de la Championship avec 25 points.