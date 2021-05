L'Inter Milan de Romelu Lukaku est sacrée championne d'Italie pour la 19e fois de son histoire après le partage 1-1 de l'Atalanta sur la pelouse de Sassuolo dimanche.

Avec ce partage, l'Atalanta, deuxième avec 69 points, compte 13 longueurs de retard sur l'Inter, victorieuse 0-2 à Crotone samedi, alors qu'il reste quatre journées à disputer.

L'Inter met un terme au règne de la Juventus qui avait remporté les neufs derniers titres. La Juve avait entamé son hégémonie en 2012 avec Antonio Conte sur le banc de touche. Conte est aujourd'hui l'entraîneur de l'Inter, qui renoue avec le Scudetto après onze ans de disette et un dernier sacre datant de 2010.

Avec 21 buts, Romelu Lukaku a joué un grand rôle dans le titre des Nerazzuri. Les Milanais ont fait la différence lors de la deuxième partie du championnat. Depuis leur dernière défaite, le 6 janvier contre la Sampdoria, Lukaku et ses équipiers ont aligné 18 rencontres sans défaite, 14 victoires et 4 partages.

