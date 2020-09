Recruter le sextuple ballon d'or Lionel Messi n'est pas dans les objectifs ni dans les moyens de l'Inter Milan, a assuré mardi un responsable du vice-champion d'Italie.

"Je ne sais pas d'où peuvent venir certaines idées", a affirmé sur Sky Sport Piero Ausilio, directeur sportif de l'Inter, l'un des clubs cités, avec Manchester City et le Paris SG, comme une destination possible pour la star argentine en cas de départ du Barça.

"Aucun entraîneur, aucun président, ne voudrait pas de Messi dans son équipe. Mais la réalité est très différente...", a-t-il ajouté, à l'occasion de l'ouverture officielle du marché des transferts en Italie.

"Notre réalité, c'est celle d'un marché prudent", basé sur des ventes de joueurs avant de pouvoir investir, a souligné le dirigeant nerazzuro.

Il en a profité pour confirmer des négociations en cours avec la Roma pour recruter le défenseur Aleksandar Kolarov et pour exclure tout départ de l'attaquant argentin Lautaro Martinez, pour lequel le FC Barcelone avait fait part de son intérêt il y a plusieurs mois.

Le marché des transferts fermera le 5 octobre.

"Je ne sais pas d'où peuvent venir certaines idées", a affirmé sur Sky Sport Piero Ausilio, directeur sportif de l'Inter, l'un des clubs cités, avec Manchester City et le Paris SG, comme une destination possible pour la star argentine en cas de départ du Barça. "Aucun entraîneur, aucun président, ne voudrait pas de Messi dans son équipe. Mais la réalité est très différente...", a-t-il ajouté, à l'occasion de l'ouverture officielle du marché des transferts en Italie. "Notre réalité, c'est celle d'un marché prudent", basé sur des ventes de joueurs avant de pouvoir investir, a souligné le dirigeant nerazzuro. Il en a profité pour confirmer des négociations en cours avec la Roma pour recruter le défenseur Aleksandar Kolarov et pour exclure tout départ de l'attaquant argentin Lautaro Martinez, pour lequel le FC Barcelone avait fait part de son intérêt il y a plusieurs mois. Le marché des transferts fermera le 5 octobre.