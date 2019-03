L'Inter et l'AC Milan vivent-ils leurs dernières heures à San Siro?

Après plus de 70 ans passés à partager le stade San Siro, le Milan AC et l'Inter Milan ont trouvé un accord dans le cadre de la construction d'un nouveau stade.

Fondé en 1926, initialement pour les Rossonerris, et partagé depuis 1947 avec les Nerazzuri, le stade San Siro s'apprête à fermer ses portes. L'enceinte mythique aura vu ses locataires remporter 96 trophées nationaux et continentaux à eux deux. Elle aura marqué l'histoire du football italien en accueillant des joueurs qui ont fait la légende du sport au ballon rond.

Ce pan de la légende du calcio sera bientôt détruit. L'AC Milan avait pour projet de quitter le Giuseppe Meazza, pour un stade plus moderne, plus en accord avec son temps. Mais le club voisin n'était pas forcément convaincu par le projet de destruction, et de reconstruction d'une enceinte pour les deux clubs. Cette intention consistait à détruire "La Scala del Calcio", et de reconstruire un écrin flambant neuf sur les actuels parkings.

Seulement, depuis hier, le club Interiste a approuvé le projet du club de Milanello. Comme l'affirme la Gazetta dello sport, les dirigeants des clubs auraient trouvé un accord. C'est même le chef de la direction de l'Inter qui le déclare : "L'Inter et Milan vont de pair. Nous avons encore du travail à faire, mais le temps est venu.", selon des propos relayés, toujours, par la Gazzeta dello sport.

Cet accord a été présenté à la municipalité de Milan. Le projet est donc maintenant aux mains de la ville lombarde. Les deux clubs devront présenter un projet viable à la ville, avant la fin avril, au risque de se voir refuser l'autorisation. Car le fonds d'investissement à la tête de l'AC Milan, -les américains de Elliott Management Corporation-, souhaitent voir leur équipe évoluer dans leur nouveau stade dès la saison 2022-2023.