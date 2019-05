L'incroyable corner qui offre la qualification aux Reds (vidéo)

Les Reds ont inscrit le but de la qualification via Origi à la suite d'un corner subtilement joué et d'une incompréhension totale dans la défense du Barça, en demi-finales de Ligue des champions.

Liverpool avait fait le plus dur. Battus 3-0 à l'aller, les joueurs de Jurgen Klopp ont réussi à renverser la vapeur. En l'espace de cinq minutes, Georgino Wijnaldum offrait les prolongations à tout un peuple. Et puis à la 79ème, alors que Trent Alexander-Arnold était parvenu à gratter un corner sur le côté droit, la rencontre a basculé. A priori, ce corner n'a rien d'anormal, et le joueurs de Liverpool tardent à se placer dans la surface de Marc Andre ter Stegen. C'est ce moment que l'international anglais de 20 ans va choisir pour réaliser un coup de génie. Alors qu'il hésite à la frapper, le joueur des Reds se rend compte de l'inattention des hommes de Valverde sur la phase arrêtée. Remarquant la passivité des Catalans, Arnold s'avance vite vers la balle et frappe le corner à ras-de-sol. Le seul à l'avoir vu est Jordi Alba. Il essaiera, en vain, de contrer la passe, mais il est trop loin, trop court. Ils sont 9 joueurs du Barça à ce moment précis, dans la surface de réparation. Pourtant pas un seul ne tient Divock Origi. Marc Andre ter Stegen est trop occupé à donner des directives à ses défenseurs pour voir la balle être mise en jeu. Origi se retrouve seul au point de penalty, sans aucune pression adverse. Lui-même n'a pas suivi le départ de la balle. Pourtant, il aura la réaction parfaite, en mettant son plat du pied en opposition, pour ajuster le gardien barcelonais. Gerard Piqué, sur la ligne, tentera de repousser la balle sur sa ligne. Mais la frappe d'Origi est trop ajustée et lui passe au-dessus. Piqué ne peut rien faire et son équipe encaisse un quatrième but, synonyme de disqualification. Le Barça sort de la Ligue des Champions sur une action de vieux briscard... réalisée par Arnold, 20 ans.