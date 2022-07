Des milliers de fans se sont amassés au pied du "Colisée carré" pour faire honneur à la nouvelle recrue argentine des Giallorossi.

L'Italie est un véritable pays de foot. On en a encore eu l'illustration ce mardi soir à Rome, où Paulo Dybala a eu droit à un accueil de superstar à l'occasion de sa présentation officielle aux supporters de l'AS Roma. Des milliers de fans des Giallorossi se sont retrouvés dans le quartier de l'Eur, au pied du bâtiment qu'on appelle le 'Colisée carré' pour fêter l'arrivée de l'Argentin.

Libre de tout contrat après 7 années passées à la Juventus, Dybala s'est adressé aux tifosi après avoir profité d'un spectacle de chants et lumières à sa gloire. Une présentation de star, presque plus fastueuse que certaines de celles du PSG pour leurs transferts XXL. Même l'Empereur Francesco Totti n'aura pas eu droit à de tels honneurs alors que le sang de Louve coulait dans ses veines. Il faut dès lors espérer que la Joya réussisse à traduire toutes ces attentes sur le terrain en portant les hommes de José Mourinho le plus haut possible dans le classement.

Plus tôt dans la journée, le nouveau numéro 21 de la Roma avait été présenté à la presse. "Je vais donc essayer de donner mon maximum et aider cette jeune ambitieuse à gagner".

"J'ai acquis de l'expérience après toutes ces années à la Juventus, un club qui a l'habitude de remporter des titres et qui vous transmet l'envie de gagner dès le premier jour", a confessé l'Argentin de 28 ans.

"Je vais apporter cette expérience, aider à gagner et à rester positif dans les moments difficiles de la saison", a ajouté Dybala.

Vainqueur de la Conference League cette saison, l'AS Roma n'a plus brillé sur ses terres italiennes depuis quelques années. Sa dernière Coupe remonte à 2008 et son dernier Scudetto à 2001.

