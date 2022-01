La belle aventure se poursuit pour le pays après sa qualification pour les 1/4 de finale. L'entraîneur belge, que nous avions rencontré peu de temps avant la compétition, était naturellement aux anges.

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet a écrit une page du sport gambien en menant l'équipe nationale masculine de football en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lundi, les "Scorpions" se sont imposés 1-0 contre la Guinée. "Ce sont mes héros", a lancé le Belge de 48 ans, à la tête de l'équipe depuis juillet 2018.

"Le secret de la Gambie ? C'est une équipe, ce ne sont pas des individualités mais c'est une équipe qui joue ensemble, avec un rêve, avec une stratégie et chaque joueur est très discipliné et fait tout pour réussir ça", a lancé le Belge au micro de beIN Sports après la rencontre. Pour sa première participation à la CAN, la Gambie a une nouvelle fois forgé l'exploit, lundi à Bafoussam au Cameroun. Samedi, les Gambiens, avec notamment Ablie Jallow (Seraing), Sulayman Marreh (La Gantoise) et Muhammed Badamosi (Courtrai), défieront en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Cameroun et les Comores, dont le coup d'envoi sera donné à 20h.

Musa Barrow, plus fort que Bonnie et Clyde, pour la Gambie. © belga

Pour sa première participation à la CAN, la Gambie a une nouvelle fois forgé l'exploit sur la pelouse du Stade de Kouekong. Le plus petit pays d'Afrique continentale s'est imposé et peut continuer à rêver. La Guinée, qui a touché les montants à deux reprises, s'est réveillée trop tard. Le seul but du match a été inscrit à la 71e minute par Musa Barrow, attaquant de Bologne.

Dans les rangs des "Scorpions" se trouvaient, au coup d'envoi, le joueur de Seraing Ablie Jallow et celui de La Gantoise Sulayman Marreh. Le Courtraisien Muhammed Badamosi est resté sur le banc. Ibrahima Cisse (Seraing) a lui disputé tout le match pour la Guinée alors que Sory Kaba (OHL) est monté à la 83e.

La Gambie de Tom Saintfiet, à la tête de l'équipe depuis juillet 2018, défiera en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Cameroun et les Comores, dont le coup d'envoi sera donné à 20h. Les Comores, qualifiées pour la première fois de leur histoire pour la CAN, n'ont pas de gardien disponible pour cette rencontre en raison de tests positifs au coronavirus.

