L'ex-patron du foot au Guatemala Rafael Salguero condamné, mais échappe à la prison

Interpellé aux Etats-Unis en 2015, Rafael Salguero avait ensuite disparu avant de réapparaître à l'audience, jeudi, devant un juge fédéral de Brooklyn. Des documents déclassifiés mardi ont révélé qu'il avait plaidé coupable le 27 octobre 2016, à huis clos. Ces documents indiquaient que le Guatémaltèque de 73 ans avait passé trois ans assigné à résidence, dans un lieu tenu secret pour sa sécurité, car il avait accepté de collaborer avec les enquêteurs. C'est en vertu de cette "aide substantielle", selon les termes de la magistrate, que la juge Pamela Chen a accepté jeudi de ne le condamner qu'à une durée d'assignation à résidence équivalente à celle qu'il a déjà effectuée, ainsi qu'à deux ans de mise à l'épreuve. Il est donc ressorti libre au terme de l'audience.

Quarante-deux personnes inculpées

Les quatre chefs d'accusation desquels il a plaidé coupable (association de malfaiteurs, conspiration pour blanchir de l'argent et deux pour fraude bancaire) étaient chacun passibles de vingt ans d'emprisonnement. Rafael Salguero devra restituer les 288.000 dollars de pots-de-vin qu'il reçus pour l'attribution de droits de retransmission de matchs, droits marketing et billets pour des rencontres de Coupe du monde. L'ancien président de la Fedefut Guate est l'une des 42 personnes inculpées par la justice américaine, outre des entreprises de marketing sportif, pour un total de 92 délits et quelque 200 millions de dollars de pots-de-vin.