L'étonnant choix de l'ex-coach du Standard Ron Jans

L'ex-coach néerlandais du Standard (et surtout de PEC Zwolle), Ron Jans, 60 ans, va poursuivre sa carrière d'entraîneur en Major League Soccer (MLS) américaine, et plus précisément au FC Cincinnati, la lanterne rouge de la Conference Est. Il y dirigera entre autres l'ancien Diable Rouge Roland Lamah, et l'ex-défenseur néerlandais de Vitesse Arnhem Maikel van der Werff.

© belga