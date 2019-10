Accrochée par la Norvège samedi (1-1), l'Espagne tentera à nouveau de décrocher sa place pour l'Euro-2020 mardi, alors que l'Irlande peut elle aussi se qualifier.

Deuxième chance pour l'Espagne: la "Roja", qui a raté sa qualification pour l'Euro samedi après avoir concédé un penalty de l'égalisation à la Norvège à la 94e minute, affronte la Suède mardi, sa dauphine du groupe F, pour décrocher une bonne fois pour toute son billet.

Dans le même groupe, les Roumains, 3e, rencontrent la Norvège, 4e pour l'instant. Une victoire permettrait à la Roumanie d'intégrer le duo de tête en cas de défaite de la Suède, et à la Norvège de rester dans la course avant les derniers matches de novembre.

Dans le groupe D, l'Irlande rencontre la Suisse et peut elle aussi se qualifier en cas de victoire. Pour les Suisses, troisièmes pour le moment mais à seulement 4 points des Irlandais leaders, une victoire permettrait de remonter à 1 point de la deuxième place occupée par les Danois.

Loin derrière l'Italie, déjà qualifiée et qui caracole en tête de son groupe, c'est un duel entre le dauphin finlandais et le troisième arménien qui se joue dans la poule J. Les deux pays ont déçu samedi: la Finlande s'est vu infliger un sérieux revers face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et l'Arménie a été tenue en échec contre le Liechtenstein, lanterne rouge.

Pour les deux pays, comme pour la Bosnie-Herzégovine qui rencontre la Grèce, une victoire permettrait de pointer en 2e position de leur groupe, avant les prochains rendez-vous décisifs.