L'Espagne perd en Croatie, sa 1ère place en grand danger

La Roja (6 pts) avait l'occasion de devenir la première équipe à accéder à la phase finale de cette nouvelle compétition en cas de victoire. Les hommes de Luis Enrique devront désormais espérer que l'Angleterre (4 pts) et la Croatie (4 pts) se neutralisent dimanche. Incapables de trouver la voie du but en première période, la Croatie et l'Espagne se sont libérées lors des 45 dernières minutes de la rencontre.

Une Croatie renversante

C'est la Croatie avec Andrej Kramaric qui a débloqué le marquoir à la 54e minute sur une mauvaise relance espagnole. L'Espagne n'a pas tardé à remédier à son erreur en égalisant dans la foulée grâce à Daniel Ceballos (56e). Parfaitement servi par Luka Modric au deuxième poteau, Tin Jedvaj a replacé le onze au damier aux commandes de la rencontre (69e) mais Sergio Ramos a permis à l'Espagne de recoller au score en convertissant un penalty octroyé pour une faute de mains de Vrsaljko (78e).Alors qu'ils pensaient avoir sauvé un point, les Espagnols se sont faits surprendre dans les arrêts de jeu sur un nouveau but de Tin Jedvaj, bien aidé par David De Gea (90e+3).

La Bosnie file en Ligue A

Les Croates sont désormais relancés dans ce groupe 4. En cas de victoire dimanche, ils fileraient en phase finale de la Ligue des Nations. En cas de défaite ou de partage, ils seraient relégués en Ligue B. Dans le groupe 3 de la Ligue B, la Bosnie-Herzégovine s'est contenté d'un match nul 0-0 en Autriche pour assurer son ascension en Ligue A.