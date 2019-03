L'Espagne en tête de son groupe après une timide victoire face à Malte

L'Espagne, avec une équipe quelque peu remaniée, s'est imposée au petit trot à Malte 0-2 mardi soir pour le compte de la seconde journée du groupe F des qualifications pour l'Euro 2020. Grâce à un doublé d'Alvaro Morata, la Roja est en tête avec six points.

Sans Luis Enrique, absent pour "raisons familiales de force majeure", les Espagnols ont largement dominé la rencontre sans pour autant se montrer très réalistes devant le goal. Après le but d'ouverture de Morata à la 31e, il a en effet fallu attendre la 73e pour voir l'Espagne faire le break sur une nouvelle réalisation de l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Simultanément, la Norvège et la Suède se sont quittés sur un spectaculaire partage (3-3) dans le duel scandinave à Oslo. Bjorn Johnsen (41e) et Joshua King (59e) ont mis la Norvège aux commandes du match mais les Suédois ont totalement inversé la tendance grâce à des buts de Viktor Claesson (70e) et Robin Quaison (86e, 90e+1). Jusqu'au-boutiste, la Norvège a arraché le point du nul à la 90e+7 grâce à Ola Kamara.

Enfin, la Roumanie n'a pas eu à forcer son talent contre la modeste équipe des Îles Féroé. Les Roumains, avec le joueur du Standard Razvan Marin pendant toute la rencontre, se sont imposés 4-1 à Cluj-Napoca. L'attaquant du club bulgare de Ludogorets Claudiu Keseru aura été l'homme du match avec un assist sur le premier but, signé Ciprian Ioan Deac (26e), et un doublé inscrit avant la mi-temps (29e, 33e). En seconde mi-temps, George Puscas a alourdi la marque (63e). Les Féroïens ont sauvé l'honneur sur penalty à la 40e grâce à Davidsen.

Au classement, l'Espagne est en tête avec 6 points. La Suède suit avec 4 points, la Roumanie et Malte comptent trois unités alors que la Norvège (1) et les Îles Féroé (0) ferment la marche.