Claudia Nainggolan, épouse du médian de l'Inter Milan Radja Nainggolan, lutte contre un cancer, a-t-elle annoncé dans une lettre sur Instagram.

"Depuis un mois, je me réveille le matin en espérant qu'il ne s'agit que d'un cauchemar", a-t-elle écrit. "Depuis un mois, je me réveille le matin et je réalise que je vis un cauchemar. J'ai espéré que cette journée arrive le plus tard possible, mais ce n'est pas ainsi. A partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau parcours de ma vie, la chimiothérapie".

"Qui l'aurait dit qu'un jour Claudia aurait peur de commencer une nouvelle journée...", a ajouté la jeune femme. "Après avoir versé beaucoup de larmes, c'est l'heure de combattre cette sale bête. Je remercie de tout coeur la famille et les amis qui m'ont aidée à vivre au mieux ce mois de relax me donnant la force et l'énergie positive nécessaires pour affronter au mieux cela. Mais surtout qui ont su gérer au mieux ma mauvaise humeur. Bonne chance à tous ceux qui vivent le même cauchemar que moi."

Claudia et Radja Nainggolan ont deux enfants, Aysha et Mailey.