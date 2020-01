Victor Sanchez del Amo, l'entraîneur du Malaga CF, a été suspendu par le club après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel impliquant le technicien sur les réseaux sociaux, a annoncé la formation de division 2 espagnole mardi soir via communiqué.

"Sur la base des événements récemment découverts et qui n'ont pas encore été vérifiés, le Malaga CF suspend de ses fonctions de manière immédiate l'entraîneur Victor Sanchez del Amo, jusqu'à ce qu'une enquête complète soit réalisée", a déclaré le club dans son communiqué diffusé mardi soir.

"Nous donnerons davantage d'informations une fois que les faits auront été éclaircis", a ajouté le club.

Quelques heures auparavant, le technicien avait publié un message sur son compte Instagram dans lequel il affirme être "l'objet d'un délit contre son intimité avec harcèlement et extorsion".

"Le sujet est entre les mains de la police et je m'en remets à suivre leurs instructions", a précisé l'entraîneur.

