Julien Stéphan a démissionné de son poste d'entraîneur de Rennes. Le club de Ligue 1, où évolue Jérémy Doku, l'a annoncé lundi. Philippe Bizeul, adjoint de Stéphan, assurera l'intérim.

Stéphan, 40 ans, a rejoint Rennes en 2012 pour entraîner les moins de 19 ans. Il a ensuite dirigé l'équipe réserve avant de prendre la tête de l'équipe première en décembre 2018, en remplacement de Sabri Lamouchi.

En 2019, il a mené Rennes jusqu'en en 8e de finale de l'Europa League, où le club breton a été éliminé par Arsenal, et à la conquête de la Coupe de France, en battant en finale le Paris Saint-Germain, son premier trophée depuis 1971.

La saison passée, Rennes a terminé troisième de la Ligue 1, le meilleur classement de son histoire, décrochant la qualification en Ligue des Champions. Cette saison, malgré un recrutement ambitieux, dont celui de Jérémy Doku pour 26 millions d'euros, record du club, le Stade Rennais ne pointe qu'en neuvième position avec 38 points en 26 rencontres et reste sur une série de six matchs sans victoire, dont trois défaites de rang, en championnat, avec une élimination en 32e de finale de la Coupe de France au milieu. En Ligue des Champions, le club a terminé dernier de son groupe avec un seul point en six rencontres.

