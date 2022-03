Les valeurs d'un autre Allemand Marvin Compper ne semblent pas être les mêmes puisqu'il assurera l'intérim de Gisdol, un coach placé dans ce club moscovite par Ralf Rangnick. L'entraîneur actuel de Manchester United était lié à ce club comme conseiller sportif avant de rejoindre Old Trafford.

L'entraîneur allemand du club de football russe du Lokomotiv Moscou Markus Gisdol a quitté mardi son poste qu'il occupait depuis le mois d'octobre. L'intéressé a déclaré au journal Bild que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était à l'origine de sa décision.

"Entraîneur de football est le plus beau métier du monde pour moi", a expliqué l'ancien coach de Hoffenheim , Hambourg et du FC Cologne qu'il a quitté en avril dernier. "Mais je ne peux pas continuer ma profession dans un pays dont le leader est responsable d'une attaque au milieu de l'Europe. Cela ne correspond pas à mes valeurs. Je ne peux pas être à Moscou sur le terrain d'entraînement où les joueurs s'entraînent et exiger du professionnalisme alors qu'à quelques kilomètres de là, des ordres sont donnés qui apportent la misère à tout un peuple."

Le club a annoncé qu'un autre Allemand Marvin Compper assurera la fonction d'entraîneur intérimaire. En revanche, Sandro Schwarz, le coach allemand du Dinamo Moscou a confirmé qu'il ne quitterait pas son poste.

