L'Egypte accueillera la CAN 19 en juillet prochain

"Je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019", en remplacement du Cameroun, a déclaré M. Ahmad à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Dakar, au Sénégal.

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup: 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais après le retrait de l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun, la CAF a décidé de procéder à un décalage, attribuant l'édition 2021 à ce pays, l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire et celle de 2025 à la Guinée.

L'Egypte a déjà organisé quatre CAN en 1959 (avec la Syrie), 1974, 1986 et 2006.