Lionel Messi a obtenu son 6e Ballon d'Or, le plus prestigieux des prix individuels du football, lundi soir à Paris. L'attaquant argentin de Barcelone n'a devancé le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk que de 7 points selon les points publiés mardi par France Football, le magazine organisateur du Trophée.

Le capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas a reçu 679 points, Messi 686. Jamais, Messi ne s'était imposé avec un aussi petite marge.

Un journaliste par pays a le droit de participer à ce référendum. France Football a reçu 176 bulletins comprenant 5 noms classés de 1 à 5. Van Dijk a été choisi en N.1 à 69 reprises, Messi à 61. Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont tous deux reçu le maximum de six points de la par de 17 votants. Le 2e choix retenu sur le bulletin obtient 4 points et ainsi de suite.

Van Dijk a obtenu de loin le plus grand nombre de points en Europe et en Asie. Messi a obtenu ses voix principalement en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. En Océanie, le capitaine du FC Barcelone a aussi obtenu un peu plus de points que Van Dijk, lauréat de la Ligue des Champions avec Liverpool.

Deux Belges étaient nominés. Eden Hazard a figuré sur 12 bulletins de votes, avec une 2e place comme meilleur classement. Kevin De Bruyne a été choisi à huit reprises. Lui aussi, a reçu une deuxième place comme meilleure place. Au final, Hazard et KDB ont terminé respectivement à la treizième et à la quatorzième place.