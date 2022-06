Les Socceroos ont éliminé le Pérou au terme de la séance des tirs au but, grâce à un changement de gardien réussi juste avant. Le dernier qualifié pour le Mondial sera connu mardi à l'issue du match entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande.

L'Australie a décroché son ticket pour le Mondial 2022 au bout du suspense en s'imposant aux tirs au but contre le Pérou, lundi sur la pelouse du stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan, au Qatar. Les Socceroos viennent compléter le groupe D de la Coupe du monde, qui comprend la France, le Danemark et la Tunisie.

Après 120 minutes sans aucun goal, les deux nations ont dû se départager lors de la traditionnelle séance de tirs au but. Monté au jeu juste à la dernière minute de la seconde prolongation à la place de Mathew Ryan, le gardien du Sydney FC Andrew Redmayne s'est érigé en héros de la nation en arrêtant la 6e tentative péruvienne, permettant à l'Australie de s'imposer (0-0, 5-4 t.a.b.).

Les "Socceroos" australiens, 42e nation mondiale et 3e de leur groupe de qualification, disputeront leur cinquième Mondial de rang.

En 2018, l'Australie avait déjà été versée dans un groupe avec la France et le Danemark alors que le 4e pays n'était autre que le ... Pérou. De son côté, la sélection péruvienne, 22e au classement FIFA et 5e des qualifications de la zone Amérique du Sud, visait une sixième participation au Mondial, la deuxième consécutive après 2018 et 36 ans d'absence.

Il reste un dernier billet, sur les 32 mis en jeu, à décrocher pour la première Coupe du monde dans un pays arabe. Mardi, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande se départageront pour une place dans le relevé groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.

