Genk a annoncé jeudi soir avoir transféré l'attaquant nigérian Paul Onuachu, qui vient du club danois du FC Midtjylland. Le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club champion de Belgique.

Paul Onuachu, 2m01 sous la toise, était arrivé à Midtjylland en 2014. Il a joué 181 matches avec le club champion du Danemark en 2018, marquant 74 buts et délivrant 23 assists. Paul Onuachu compte six sélections en équipe nationale du Nigéria (un but).