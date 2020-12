L'Atlético Madrid a accédé à la demande de Diego Costa et de mettre fin à son contrat, a annoncé le club madrilène de Liga.

A l'initiative de l'attaquant hispano-brésilien, pour raisons familiales, le contrat, qui courait jusqu'à la fin de la saison, a été rompu.

Diego Costa, 32 ans, était revenu - pour une troisième fois - à l'Atlético Madrid en janvier 2018, mais écarté des terrains près de deux mois à cause d'une blessure, il n'aura inscrit que deux buts cette saison pour les Colchoneros.

"L'Atlético Madrid et Diego Costa son parvenus à un accord pour la résiliation du contrat de l'attaquant, qui se terminait le 30 juin 2021. Le joueur hispano-brésilien a demandé de quitter le club pour raisons personnelles il y a quelques jours, et a signé ce mardi la résiliation de son contrat", a indiqué le club "rojiblanco".

L'avant-centre aux 24 sélections avec l'Espagne a souffert de nombreuses blessures cette année. Il avait été opéré d'une hernie discale cérébrale en fin d'année 2019, puis a contracté le Covid-19 au début de la saison, et a été dernièrement victime d'une phlébite aiguë à la jambe droite. Au total, il a manqué douze matches depuis mi-octobre.

Depuis qu'il est arrivé au club en 2006 à seulement 17 ans, l'attaquant a disputé 215 matches officiels en deux étapes (2010-2014 puis janvier 2018 - janvier 2020), marquant 83 buts et offrant 36 passes décisives, a précisé le club.

Entre-temps, il a joué à Chelsea (2014-2018) et gagné deux fois la Premier League.

Avec les Colchoneros, Diego Costa a remporté un championnat d'Espagne (2013-2014), une Coupe du Roi (2013), une Ligue Europa (2018) et deux Supercoupes d'Europe (2010 et 2018).

A l'initiative de l'attaquant hispano-brésilien, pour raisons familiales, le contrat, qui courait jusqu'à la fin de la saison, a été rompu. Diego Costa, 32 ans, était revenu - pour une troisième fois - à l'Atlético Madrid en janvier 2018, mais écarté des terrains près de deux mois à cause d'une blessure, il n'aura inscrit que deux buts cette saison pour les Colchoneros. "L'Atlético Madrid et Diego Costa son parvenus à un accord pour la résiliation du contrat de l'attaquant, qui se terminait le 30 juin 2021. Le joueur hispano-brésilien a demandé de quitter le club pour raisons personnelles il y a quelques jours, et a signé ce mardi la résiliation de son contrat", a indiqué le club "rojiblanco". L'avant-centre aux 24 sélections avec l'Espagne a souffert de nombreuses blessures cette année. Il avait été opéré d'une hernie discale cérébrale en fin d'année 2019, puis a contracté le Covid-19 au début de la saison, et a été dernièrement victime d'une phlébite aiguë à la jambe droite. Au total, il a manqué douze matches depuis mi-octobre. Depuis qu'il est arrivé au club en 2006 à seulement 17 ans, l'attaquant a disputé 215 matches officiels en deux étapes (2010-2014 puis janvier 2018 - janvier 2020), marquant 83 buts et offrant 36 passes décisives, a précisé le club. Entre-temps, il a joué à Chelsea (2014-2018) et gagné deux fois la Premier League. Avec les Colchoneros, Diego Costa a remporté un championnat d'Espagne (2013-2014), une Coupe du Roi (2013), une Ligue Europa (2018) et deux Supercoupes d'Europe (2010 et 2018).