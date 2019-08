L'Atlético Madrid a battu 3 buts à 0 une sélection de joueurs de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, mercredi, à Orlando.

L'équipe de MLS alignait notamment Alejandro Pozuelo (ex-Genk), Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney dans son onze de base. Marcos Llorente (43e), Joao Felix (85e) et Diego Costa (90e+3) ont inscrit les buts des 'Colchoneros'. Laurent Ciman (Toronto) et Roland Lamah (Cincinnati) ne faisaient pas partie de la sélection de MLS.