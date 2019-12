L'Atletico décroche le dernier ticket pour les 1/8e

L'Atletico Madrid a obtenu le dernier ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi en l'emportant à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-0) dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules. Les Madrilènes (10 points) accrochent donc la deuxième place du groupe D, à six unités de la Juventus, mais surtout avec quatre unités d'avance sur le Bayer Leverkusen, battu par les Turinois à domicile (0-2) sur des buts de Ronaldo (75) et Higuain (90+2). Les Allemands sont toutefois reversés en seizièmes de finale de l'Europa League. Le Lokomotiv Moscou est éliminé de toute compétition européenne avec 3 points.

