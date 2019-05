La Lazio Rome a remporté la 71e Coupe d'Italie de football grâce à une victoire 0*-2 contre l'Atalanta Bergame mercredi au Stadio Olimpico de Rome. Timothy Castagne, titulaire sur le flanc gauche de 'la Dea', a joué 85 minutes.

Après plus de 80 minutes stériles et vierges en buts, la Lazio a ouvert la marque sur coup de coin (0-1, 82e). Botté par Lucas Leiva, il a trouvé la tête du Serbe Sergej Milinkovic-Savic, ancien joueur Genk, monté au jeu trois minutes auparavant. Dans la foulée, l'entraîneur bergamasque a effectué trois changements pour tenter d'inverser le cours du match. C'est ainsi que le Diable Rouge a laissé sa place au Néerlandais Aaron Meijers.

L'Atalanta tentant le tout pour le tout, la Lazio a ajouté un deuxième but via l'Argentin Joaquin Correa, auteur d'un joli déboulé en contre (0-2, 90e). Les Biancocelesti de Simone Inzaghi succèdent à la Juventus au palmarès et décrochent une septième Coupe d'Italie, la première depuis 2013. Cette victoire est un soulagement pour le club romain qui est désormais assuré de jouer la phase de groupes de la prochaine Europa League.

En effet, la Lazio, 8e en championnat, accuse, à deux journées de la fin, quatre longueurs de retard sur l'AS Rome, 6e et dernier club à pouvoir prétendre à un parcours continental. Blessé, Jordan Lukaku n'était pas sur la feuille de match du côté romain alors que Silvio Proto, gardien réserviste, est resté sur le banc.