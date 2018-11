L'AS Monaco en plein naufrage cette saison

Monaco renaît de ses cendres

Août 2013 l'AS Monaco remonte parmi l'élite du football français, après deux ans passés au sein de la deuxième division. Cette promotion les joueurs là doivent à Dmitry Rybolovlev, qui sauva le club de la faillite ! Le milliardaire russe pendant 6 saisons a utilisé l'AS Monaco comme club "tremplin". L'objectif étant d'acheter des jeunes joueurs méconnus, pour les revendre à prix d'or. Notamment l'arrière droit Layvin Kurzawa, le milieu central Geoffrey Kondogbia et l'ailier Lucas Ocampos.

L'équipe monégasque devient flamboyante, mélangeant jeunesse et expérience sur le terrain. Une tactique payante qui permet à Monaco d'être attractif et de titiller l'ogre parisien ! L'objectif est clair : jouer le haut du tableau et accrocher un des billets pour la Ligue des Champions rapidement. Grâce à cette compétition européenne les jeunes seront mis "en vitrine" devant l'Europe entière ! Le club de la principauté fera fort avec un 1/4 de finale perdu contre la Juventus en 2014, et une demi-finale en 2017 perdue encore une fois face à la "Vieille Dame" ...

Leonardo Jardim a su gérer le navire monégasque, en remodelant chaque saison un effectif rajeuni par les transferts. L'entraîneur portugais a ramené Monaco en division 1 et lui a donné une place dans le "top 3" français ! Le club du rocher réalise également de belles performances en coupe de France avec deux demi-finales en quatre saisons (Guingamp 2014, PSG 2017). Sur les 5 dernières Coupe de la Ligue les "rouges et blancs" ont atteint 2 fois la finale, et l'ont perdue deux fois face au géant Parisien (2017,2018).

Un projet sportif à son apogée

Depuis le retour parmi l'élite l'équipe de Leonardo Jardim termine toujours dans les 3 premières places, et réalise de beaux parcours dans les coupes nationales. L'année 2017 sera LA saison des monégasques qui empocheront le 8e titre de leurs histoires, et termineront la saison régulière avec 107 buts inscrit sur 38e journée de championnat un record ! La formation pratique un football chatoyant en combinant le jeu de possession et le jeu offensif.

Le coach portugais bluffe tous ses adversaires y compris le PSG qui ne prendra qu'un point sur six contre le futur champion de Ligue 1. L'année 2017 est la plus réussie depuis le retour en division 1 ! L'Europe découvre l'éclosion d'un joueur hors du commun Kylian Mbappé qui en 6 mois mettra le monde entier à ses pieds, par son talent et sa précision face au but adverse.

Le président semble comblé, mais la question est maintenant de savoir si cette saison était-elle l'aboutissement d'un projet lancé il y a 5 ans ? Dans le football tout va très vite y compris pour les objectifs sportifs. Le système de "reventes annuelles" ne fonctionnera pas chaque fois, il serait judicieux de conserver son groupe et d'y ajouter des petits jeunes pour élargir le noyau. La direction russe doit peut-être revoir ses plans...

Thierry Henry pour sauver Monaco de la descente

La saison 2018/2019 est un véritable enfer, les monégasques pointent à l'avant-dernière place avec un bilan de 7/39... La seule et unique victoire en championnat remonte à la première journée de Ligue 1, c'était au mois d'août ! Pour ne rien arranger le club se sépare de Léonardo Jardim qui a semblé incapable de redresser le navire, pendant 6 ans le Portugais a rendu sa valeur d'antan au club. C'est donc Thierry Henry l'ancien champion du monde 1998, qui est chargé de maintenir le vaisseau à flot ! Une mission compliquée tant le niveau affiché par les cadres semblent inquiétants, et l'infirmerie pleine de blessés.

Il faudra engranger des points contre Caen et Amiens après la reprise, sinon la situation risque d'être encore plus tendue ! Un retour en Ligue 2 serait un échec sportif, et un aveu de faiblesse d'une direction totalement dépassé par les évènements...

Alexandre Degryse