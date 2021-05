L'Antwerp a fait officiellement ses adieux à son entraîneur principal Frank Vercauteren. Le Bruxellois de 64 ans était le T1 du Great Old depuis le 4 janvier. Il avait succédé à Ivan Leko parti en Chine. Vercauteren a mené l'équipe à la 3e place des champions' play-offs de la Jupiler Pro League.

L'Antwerp a annoncé samedi dernier que le Danois Brian Priske deviendra le nouveau T1 la saison prochaine.

Les spéculations sur l'avenir de Vercauteren ont circulé. Il aurait pu rester en tant que conseiller sportif, un rôle qu'il a également rempli auparavant à l'OH Louvain entre février et octobre 2019, mais ce n'est pas le cas.

"Frank Vercauteren a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, début 2021", a posté l'Antwerp sur Twitter. "Il a pris la relève de l'entraîneur dans des circonstances difficiles et a mené l'équipe à une belle troisième place au classement final. Le Royal Antwerp FC est extrêmement reconnaissant envers Frank Vercauteren et lui souhaite beaucoup de succès."

Vercauteren avait déjà été remercié le 17 août précédent par le RSC Anderlecht afin de laisser son poste à Vincent Kompany qui venait de mettre un terme à sa carrière.

