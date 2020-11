Après avoir signé un exploit contre Tottenham, battu 1-0 jeudi dernier au Bosuil, l'Antwerp, 6 points sur 6 au compteur, recevra en tant que leader du groupe J le LASK Linz jeudi dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League.

"Le LASK Linz n'est peut-être pas un grand nom en Europe mais c'est une très bonne équipe qui joue un très bon football", déclare l'entraîneur anversois Ivan Leko à la veille de la rencontre. "J'ai beaucoup de respect pour leur manière de jouer. Ils se basent sur leurs propres qualités, que ce soit Tottenham, le Sporting Lisbonne ou un petit club autrichien. Ils prennent des risques, essaient de dominer leur adversaire, exercent un pressing haut et sont physiquement forts. J'aime ça. C'est aussi un vrai collectif, qui ne dépend pas d'une ou deux individualités. L'année passée, ils ont signé un beau parcours en Europa League (8e de finale contre Manchester United, ndlr). Je m'attends à un match difficile entre deux équipes offensives. Notre style n'est pas le même mais nous voulons aussi jouer du bon football. Nous allons devoir être à notre meilleur niveau pour l'emporter".

En cas de victoire, le Great Old verrait grandir ses chances de passer l'hiver européen. "Il ne faut pas se concentrer là-dessus", dit le technicien croate. "Je ne me concentre que sur mon équipe et le résultat de demain (jeudi, ndlr). Nous venons du pot 4, alors que Tottenham est une équipe du top européen et que Linz et Ludogorest avaient passé l'hiver la saison dernière. Il faut donc encore attendre".

Dimanche, l'Antwerp a été battu 1-0 à Anderlecht sans Faris Haroun, Simen Jukleröd et Koji Miyoshi. "Ils n'étaient pas 'fit' mais cela va mieux", selon le coach croate. "On verra qui jouera demain, ce sera la meilleure équipe. Nous allons encore jouer à fond contre Linz, on verra combien d'essence il restera dans le réservoir à la fin du match".

L'Antwerp est seul en tête du groupe L avec 6 points, devant Tottenham (3), Linz (3) et Ludogorets (0). Les deux premiers se qualifient pour les seizièmes de finale, où ils seront rejoints par les huit troisièmes des groupes de la Ligue des Champions.

