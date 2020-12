Comme le Club de Bruges mercredi, l'Antwerp s'est assuré de passer l'hiver européen. Jeudi, les Anversois se sont imposés 3-1 contre les Bulgares de Ludogorets lors de la cinquième journée du groupe J de l'Europa League. Premier du groupe avec 12 points, deux de plus que Tottenham, l'Antwerp disputera les seizièmes de finale après la trêve hivernale.

L'équipe d'Ivan Leko a outrageusement dominé la première mi-temps, notamment grâce à l'activité de ses joueurs de flancs Koji Miyoshi, Lior Refaelov et Simen Jukleroed. Les Anversois ont méritoirement ouvert le score grâce à Martin Hongla, auteur d'une frappe aussi puissante que lointaine (1-0, 19e). Cristian Benavente a ensuite manqué l'immanquable au petit rectangle (25e) et Pieter Gerkens trouvé le poteau (38e).

Oubliant de tuer le match, l'Antwerp s'est fait punir au retour des vestiaires. Après deux premiers avertissements bulgares, Kiril Despodov, bien lancé dans la profondeur, n'a laissé aucune chance à Jean Butez (1-1, 53e).

Après un relâchement coupable l'espace de quelques minutes, le Great Old a repris sa marche en avant. Jukleroed s'est présenté face au gardien adverse mais sa frappe du gauche a été repoussée par le poteau (61e). Sur un bon coup franc de Refaelov, Ritchie De Laet a redonné l'avance aux siens d'une tête de près (2-1, 72e). Après les cinq changements opérés par Leko, l'Antwerp a enfoncé le clou via Manuel Benson, monté au jeu et bien servi par Miyoshi (3-1, 87e). Les Bulgares ont terminé à dix après l'exclusion de Grigore (90e+1).

Dans l'autre match du groupe, les Autrichiens du LASK ont tenu en échec Tottenham au terme d'un match riche en rebondissements (3-3).

Au classement, l'Antwerp est premier avec 12 unités et devance Tottenham (10). Les deux équipes se disputeront la première place du groupe la semaine prochaine à Londres. Le LASK (7) et Ludogorets (0) sont éliminés.

C'est la première fois depuis l'exercice 1992-1993 que l'Antwerp parvient à passer l'hiver européen. Cette saison-là, les Anversois avaient perdu contre Parme en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe.

