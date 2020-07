Le club de football de l'Antwerp a annoncé mercredi que "presque tous les supporters anversois ont renouvelé leur abonnement pour la saison 2020-21". Le cap des 12.500 abonnements a été atteint.

En février, l'Antwerp avait annoncé que seuls les abonnés en cours pouvaient prolonger leur carte pour la saison. La raison est que la tribune 4, où les supporters regardent le match debout, deviendra une tribune de places assises pour les rencontres européennes, afin que les abonnés actuels puissent assister aux matchs européens à domicile.

Au total, 9.500 supporters ont prolongé leur abonnement, a confirmé l'Antwerp. Presque tous les partenaires en ont fait de même et plusieurs nouveaux partenaires les ont rejoints. Cela se traduit par la vente de 3.000 places d'affaires.

"Le club espère, comme tous les amateurs de football, recevoir rapidement nos supporters au Bosuil de manière sûre et bien organisée", a conclu le 'Great Old'.

