L'Union belge n'a pas encore communiqué à ce propos. Anthony Barry fait partie du staff technique de Chelsea depuis août 2020.

La Fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé vendredi qu'Anthony Barry, adjoint de Stephen Kenny à la tête de l'équipe nationale d'Irlande, allait rejoindre le staff technique de Roberto Martinez chez les Diables Rouges.

"Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de rejoindre la Belgique et ainsi prendre part à la phase finale de la prochaine Coupe du monde", a lancé le technicien anglais de 35 ans, qui a joué en League One à Yeovil Town entre 2005 et 2007. Barry fait aussi partie du staff technique de Chelsea depuis août 2020.

L'Union belge n'a pas encore communiqué à ce propos.

La Fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé vendredi qu'Anthony Barry, adjoint de Stephen Kenny à la tête de l'équipe nationale d'Irlande, allait rejoindre le staff technique de Roberto Martinez chez les Diables Rouges."Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de rejoindre la Belgique et ainsi prendre part à la phase finale de la prochaine Coupe du monde", a lancé le technicien anglais de 35 ans, qui a joué en League One à Yeovil Town entre 2005 et 2007. Barry fait aussi partie du staff technique de Chelsea depuis août 2020. L'Union belge n'a pas encore communiqué à ce propos.